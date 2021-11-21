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Премьер Польши пригрозил полностью закрыть границу с Белоруссией

Он также поблагодарил западных союзников за поддержку в ситуации с миграционным кризисом.

21 ноября, 12:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/cgtnrussian/status/1299693143730782213/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CGTN на русском</a></p>

Фото © Twitter / CGTN на русском

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках встречи в Таллине со своей эстонской коллегой Каей Каллас заявил о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией на фоне ситуации с беженцами.

"Мы готовы закрыть и другие пункты пересечения границы, а также возможности для транзита и торговли, чтобы оказать экономическое давление на режим президента Белоруссии Александра Лукашенко", — передаёт его слова "Польское радио".

Он отметил, что пока Польша приняла решение закрыть с 21 ноября только пункт пропуска Кузница – Брузги, который находится на границе с Белоруссией. Глава польского правительства добавил, что в распоряжении Варшавы есть "крайне острые" видеокадры, на которых белорусские силовики якобы инструктируют ближневосточных мигрантов, как атаковать польских силовиков.

"Действия белорусских спецслужб и чиновников могут привести к серьёзному обострению. Вот почему мы, со своей стороны, также готовы использовать эту лестницу эскалации, то есть закрывать пограничные переходы", — заявил он.

Отвечая на вопрос, как он оценивает поддержку со стороны ЕС, НАТО и других союзников, Моравецкий сказал, что их реакция хорошая. По его словам, союзники "демонстрируют прекрасное понимание того, что происходит в нашей стране на восточной границе". Премьер также отметил, что "в прошлом не всегда было так", и поблагодарил западных союзников за такой подход.

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Ранее премьер-министр Эстонии поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Каллас считает, что давление на рубежах будет продолжаться, поскольку президент Белоруссии ещё "не достиг своих целей".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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