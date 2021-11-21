Премьер Польши пригрозил полностью закрыть границу с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках встречи в Таллине со своей эстонской коллегой Каей Каллас заявил о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией на фоне ситуации с беженцами.

"Мы готовы закрыть и другие пункты пересечения границы, а также возможности для транзита и торговли, чтобы оказать экономическое давление на режим президента Белоруссии Александра Лукашенко", — передаёт его слова "Польское радио".

Он отметил, что пока Польша приняла решение закрыть с 21 ноября только пункт пропуска Кузница – Брузги, который находится на границе с Белоруссией. Глава польского правительства добавил, что в распоряжении Варшавы есть "крайне острые" видеокадры, на которых белорусские силовики якобы инструктируют ближневосточных мигрантов, как атаковать польских силовиков.

"Действия белорусских спецслужб и чиновников могут привести к серьёзному обострению. Вот почему мы, со своей стороны, также готовы использовать эту лестницу эскалации, то есть закрывать пограничные переходы", — заявил он.

Отвечая на вопрос, как он оценивает поддержку со стороны ЕС, НАТО и других союзников, Моравецкий сказал, что их реакция хорошая. По его словам, союзники "демонстрируют прекрасное понимание того, что происходит в нашей стране на восточной границе". Премьер также отметил, что "в прошлом не всегда было так", и поблагодарил западных союзников за такой подход.