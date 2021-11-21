Путин на следующей неделе встретится с Вучичем и Аббасом
В повестке главы государства также ряд телефонных разговоров и совещаний.
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС (Федеральная налоговая служба) Даниила Егорова.
Как сообщили в эфире телеканала "Россия-1", глава государства также проведёт совещание с кабмином, заседание Совета безопасности РФ и несколько телефонных разговоров. Подробности тем, которые будут обсуждаться, пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 23 ноября. В МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.
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