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Путин на следующей неделе встретится с Вучичем и Аббасом

В повестке главы государства также ряд телефонных разговоров и совещаний.

21 ноября, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС (Федеральная налоговая служба) Даниила Егорова.

Как сообщили в эфире телеканала "Россия-1", глава государства также проведёт совещание с кабмином, заседание Совета безопасности РФ и несколько телефонных разговоров. Подробности тем, которые будут обсуждаться, пока не раскрываются.

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Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 23 ноября. В МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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