Путин на следующей неделе встретится с Вучичем и Аббасом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом, а также примет главу ФНС (Федеральная налоговая служба) Даниила Егорова.

Как сообщили в эфире телеканала "Россия-1", глава государства также проведёт совещание с кабмином, заседание Совета безопасности РФ и несколько телефонных разговоров. Подробности тем, которые будут обсуждаться, пока не раскрываются.