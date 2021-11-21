Песков напомнил Эрдогану, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

"Наши турецкие партнёры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте всё-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории РФ, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".