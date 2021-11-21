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Песков напомнил Эрдогану, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

На карте с этим священным для любого тюрка местом должна была стоять большая красная звезда, считает он.

21 ноября, 11:54
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MHP_Bilgi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MHP</a></p>

Фото © Twitter/MHP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что на карте тюркского мира, подаренной турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, нет большой красной звезды на Алтае — центре тюркского мира, который исторически находится в РФ.

"Наши турецкие партнёры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте всё-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории РФ, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Лайф рассказывал, что ранее в Турции уже показывали карту с "претензиями" на Крым и Кубань. Она появилась в эфире государственного телеканала. В Госдуме отреагировали на это словами "Пусть попробуют".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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