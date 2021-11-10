Великий Туран рвётся в Якутию: Что проповедники "тюркского мира" забыли в русской Сибири Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Турция записала российский регион в непризнанные государства и как идеология Великого Турана через культурные центры "заползает" в нашу страну и СНГ. 10 ноября, 18:15 Фото © ТАСС / Евгений Софронеев

Международная тюркская академия в энциклопедическом описании Якутии в своём телеграм-канале назвала крупнейший по площади регион России одним из "непризнанных мировым сообществом государственных образований". Что имеется в виду, остаётся только гадать. "Государственное образование" — это вроде как не государство, да Якутия никогда и не претендовала на то, чтобы быть государством, пусть и непризнанным. А если речь не идёт о государстве, то каким образом мировое сообщество должно его признавать?

Внимание на малозаметное в общем потоке информации сообщение обратил российский тюрколог Владимир Аватков. Возможно, на всё это и не стоило бы обращать внимание, мало ли кто что написал. Да и что такое эта Международная тюркская академия? Авторитетный орган? Он на что-то влияет? Приглядимся к этой структуре повнимательнее. Вот что о ней известно из открытых источников.

Международная тюркская академия — расположенный в столице Казахстана научный центр, созданный по инициативе Тюркского совета для исследования тюркского мира. Основной целью является координирование и содействие научным исследованиям об истории, изучение тюркского языка и литературы, культуры, а также исследования на основе открытия уникальных источников и выявления роли и места тюркских государств в мировом пространстве. Кроме того, среди задач указаны развитие научной и образовательной деятельности научных ассоциаций тюркских народов и создание условий для поддержки и объединения инициатив государственных деятелей тюркоязычных государств.

Академия имеет связи с около 40 научно-​исследовательскими институтами и тюркологическими центрами по всему миру, она осуществила множество международных образовательных проектов, выпустила много книг, издаёт несколько журналов. Кроме того, академия проводит международные конференции, форумы, семинары.

Казалось бы, такое культурно-просветительское приложение к Тюркскому совету. По сути, координация под началом одной страны — Турции, по инициативе которой и был создан Совет всего через год после распада СССР, когда Анкара решила перевести на свою орбиту новые независимые государства Средней Азии и Закавказья, которые наряду с ней и вошли в новообразованный орган. Надеюсь, не нужно объяснять, что именно турки всегда играли в нём главенствующую роль и определяли повестку дня?

Задача перевода бывших советских республик в сферу своего влияния решалась и решается с переменным успехом. Больше всего у Анкары это получилось в Азербайджане, который попал в значительную военно-политическую зависимость от "старшего брата" и где был провозглашён принцип "одна нация — два государства". В Средней Азии всё несколько сложнее: местные элиты не горят желанием становиться турецкими вассалами, однако Анкара активно лезет туда экономически, и с выходом её к Каспийскому морю, что стало возможным благодаря победе Баку во второй Карабахской войне, эта экспансия, очевидно, только усилится.

Но ведь, помимо того, "тюркский мир" — это ещё и значительная часть территорий, оставшаяся в составе России. Помимо Крыма (который турки российским не признают) это Кавказ (ногайцы, кумыки, карачаевцы и балкарцы), Поволжье (татары, башкиры, чуваши), Сибирь (долганы, алтайцы, хакасы, тувинцы). Ну и, разумеется, Якутия. Она из всего "тюркского мира", наверное, самый лакомый кусок — это самый большой субъект РФ, по площади больше любой европейской страны и самой Турции. Но это ещё алмазы, уран, уголь, газ, нефть.

Несомненно, влиять на Якутию захотели бы многие. Но Якутия — это регион России, и все глобальные связи с ней только через Москву. Правда, у Турции тут есть лазейка: якуты — тюрки, а значит, если говорить не о политике и экономике, а о сугубо культурных связях, то Анкара может совершенно спокойно залезть туда в обход Москвы.

Другой вопрос, что Якутия очень далеко, в отличие от большинства тюркоязычных регионов, у неё с Турцией даже религия разная. Но разве это преграда для Великого Турана, который обретает всё более зримые черты?

На самом деле проповедники идей пантюркизма появлялись в Якутии ещё в начале 90-х, когда Анкара начала первые робкие шаги по продвижению своих интересов на постсоветском пространстве. И предсказуемо не нашли там понимания. Но это не значит, что в Турции навсегда забыли о Якутии. Просто тогда было не до этого, да и сил для полноценной экспансии просто не хватало.

Реджеп Эрдоган вдохнул в идеи пантюркизма новую жизнь. Именно при нём тот же Тюркский совет начал развиваться из декоративного этнографического кружка в полноценный политический проект. Можно теперь и о Якутии вспомнить. Не сразу, конечно, не навязывая сомнительные идеи о тюркском единстве, которые якуты и сегодня не воспримут, как и 20 лет назад. Зачем? Начинать нужно с простейших вещей — приучения к мысли об общей истории, похожей культуре и т.д. И вот тут и оказываются нужны всякие "академии" со своими семинарами, конференциями, этнографическими музеями, выступлениями артистов, учебниками…

На сайте академии в новостях уже есть информация о том, что в Стамбуле на научном совете Международной тюркской академии были приняты важные решения по учебникам "Общая тюркская история", "География тюркского мира" и "Общая тюркская литература".

Догадываетесь, что написано в этих учебниках? Ведь самый эффективный способ привить свою картину мира — сделать это через образование и академические структуры, сегодня именно через образовательные программы те же западные НКО воспитывают лояльные себе элиты. Почему бы этого не делать Турции?

Можно не сомневаться, что эти учебники попадут и в российские регионы, в первую очередь в Татарстан и Башкирию, но, возможно, и в Якутию. Да, повторюсь, Якутия далека от Турции не только в географическом смысле. Но как раз остальные смыслы можно обойти. Позапрошлым летом сын президента Турции Билал Эрдоган посетил Якутию, помолился в соборной мечети Якутска и заявил: "Турки и Саха — братья по крови, поэтому должны развивать отношения между республиками, не только туризм, но и другие отрасли". В прошлом — приезжал посол Турции с женой.

Это можно считать первой разведкой. Дальше начнётся установление связей на всех уровнях от культуры до бизнеса. Для начала можно хотя бы ресторан турецкой кухни в Якутске открыть (я был в Якутии, могу подтвердить, что местным даже кухня "братьев-тюрков" незнакома от слова "совсем"). Ну, а потом, чтобы долго не запрягать, те же учебники привезти. Впрочем, "академики", употребив вызывающее описание Якутии, уже "спалились", фактически обозначив свои намерения. Ну, а чего стесняться?

Уже 12 ноября в Стамбуле состоится саммит Тюркского совета, на котором может произойти переименование организации в Союз тюркских государств, и это не просто ребрендинг. Это претензия на создание подобия Европейского союза. Правда, в отличие от ЕС СТГ не будет пока иметь формы государственного образования, но это пока. В любом случае, если подобие такого государственного образования возникнет, оно будет признанным.

Очевидно, в мечтах радетелей Великого Турана параллельно будут существовать и "непризнанные тюркские государственные образования". Сам Эрдоган ранее заявлял, что "его мечта — появление шести государств и одной нации". Но кто сказал, что цифра "шесть" — конечная?

Сегодня с помощью пантюркистского диалога Анкара воздействует на тюркские народы через науку, образование, культуру и религию, формирует свои лоббистские структуры по всему постсоветскому пространству, в том числе в российских регионах — в первую очередь в Поволжье, но это только пока. По сути, Турция занимается размытием границ национальной идентичности. А там недалеко уже до обхода границ государственных… Весь вопрос в том, как далеко Анкаре позволят зайти. В Азербайджане это практически полностью получилось…

Авторы Дмитрий Родионов