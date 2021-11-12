Эрдоган переименовал Тюркский совет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Тюркский совет теперь переименован в Организацию тюркских государств. Такое решение было принято на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который проходит в Стамбуле.

"Мы приняли решение переименовать наш совет. Отныне он носит название Организация тюркских государств. Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что на саммите была утверждена концепция тюркского мира аж до 2040 года.

Напомним, Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года. Он является международной организацией, в которую входят некоторые из тюркоязычных стран. Например, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Киргизия.