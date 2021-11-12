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Эрдоган переименовал Тюркский совет

Благодаря новому названию и структуре он будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться, отметил турецкий лидер.

12 ноября, 16:01

Фото © Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Тюркский совет теперь переименован в Организацию тюркских государств. Такое решение было принято на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который проходит в Стамбуле.

"Мы приняли решение переименовать наш совет. Отныне он носит название Организация тюркских государств. Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться", — сказал турецкий лидер.

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Эрдоган также отметил, что на саммите была утверждена концепция тюркского мира аж до 2040 года.

Напомним, Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года. Он является международной организацией, в которую входят некоторые из тюркоязычных стран. Например, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Киргизия.

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А ранее турецкий лидер резко высказался о создании единой европейской армии. Эрдоган уверен, что это маловероятный проект, который не получится воплотить в жизнь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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