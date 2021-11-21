Рябков сообщил об основательной подготовке к встрече Путина и Байдена

В российском Министерстве иностранных дел идёт основательная подготовка к встрече президентов России и США. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для того чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", — сказал он.

Говоря о темах, которые будут затрагиваться лидерами, Рябков признался, что повестка предстоящей встречи "огромна".