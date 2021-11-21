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Рябков сообщил об основательной подготовке к встрече Путина и Байдена

Он подчеркнул, что повестка предстоящей беседы двух лидеров достаточно обширна.

21 ноября, 11:55

Фото © VK / МИД России

В российском Министерстве иностранных дел идёт основательная подготовка к встрече президентов России и США. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для того чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся", — сказал он.

Говоря о темах, которые будут затрагиваться лидерами, Рябков признался, что повестка предстоящей встречи "огромна".

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Как рассказывал Лайф, ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года беседа лидеров может пройти в формате видеоконференции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что пока реальных договорённостей на этот счёт нет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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