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В Горно-Алтайске при пожаре в частном доме погибло три человека

Были ли среди них несовершеннолетние, не уточняется. Спасатели устанавливают причину возгорания.

21 ноября, 11:58

Фото © Pixabay

В Горно-Алтайске в результате пожара в частном доме погибло три человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА "Новости".

"В результате возгорания в частном жилом доме на улице Плодово-Ягодная погибло три человека", — сказал собеседник агентства.

О причинах возгорания не сообщается. Также неизвестно, были ли среди погибших несовершеннолетние.

Мать и пятеро детей погибли в страшном пожаре в частном доме в Воронежской области

Мать и пятеро детей погибли в страшном пожаре в частном доме в Воронежской области

Ранее Лайф писал, что при пожаре в одном из сёл Свердловской области погибло два ребёнка — девочки трёх и десяти лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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