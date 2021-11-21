В Горно-Алтайске при пожаре в частном доме погибло три человека

В Горно-Алтайске в результате пожара в частном доме погибло три человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА "Новости".

"В результате возгорания в частном жилом доме на улице Плодово-Ягодная погибло три человека", — сказал собеседник агентства.

О причинах возгорания не сообщается. Также неизвестно, были ли среди погибших несовершеннолетние.