В Горно-Алтайске при пожаре в частном доме погибло три человека
Были ли среди них несовершеннолетние, не уточняется. Спасатели устанавливают причину возгорания.
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В Горно-Алтайске в результате пожара в частном доме погибло три человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона пишет РИА "Новости".
"В результате возгорания в частном жилом доме на улице Плодово-Ягодная погибло три человека", — сказал собеседник агентства.
О причинах возгорания не сообщается. Также неизвестно, были ли среди погибших несовершеннолетние.
Ранее Лайф писал, что при пожаре в одном из сёл Свердловской области погибло два ребёнка — девочки трёх и десяти лет.
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