Пять полицейских получили травмы во время беспорядков в Нидерландах

Пять сотрудников полиции Нидерландов получили травмы во время ночных беспорядков, которые устроили противники антиковидных ограничений. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Протесты охватили на этот раз сразу несколько городов, в том числе Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бюнсхотен. Задержано как минимум 28 человек. В Роттердаме, где беспорядки переросли в столкновения с полицией днём ранее, происшествий зафиксировано не было.

Самой сложной обстановка была в Гааге, где протестующие зажигали костры и запускали в сторону блюстителей порядка фейерверки. Здесь было задержано несколько человек, пять полицейских получили травмы, у одного из них было диагностировано сотрясение мозга.