Актёр "Ворониных" и "Ищейки" Михаил Зубов умер в возрасте 42 лет

На 43-м году жизни скончался российский актёр и продюсер Михаил Зубов, известный по работе в различных сериалах и полнометражных фильмах. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила его подруга Елена Володина.

"Ушёл из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, папа Милены по фильму так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!" — написала она. Причина смерти артиста не уточняется.