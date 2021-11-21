Актёр "Ворониных" и "Ищейки" Михаил Зубов умер в возрасте 42 лет
Артист также был известен по работам в сериалах "Спасская" и "Лихач".
Фото © "Кино-театр.ру"
На 43-м году жизни скончался российский актёр и продюсер Михаил Зубов, известный по работе в различных сериалах и полнометражных фильмах. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила его подруга Елена Володина.
"Ушёл из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, папа Милены по фильму так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!" — написала она. Причина смерти артиста не уточняется.
Зубов являлся выпускником Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента, а также окончил Школу актёрского мастерства "Артанде". Актёр был известен по работе в фильме "Тренер" Данилы Козловского, а также по сериалам "Воронины", "Ищейка", "Спасская", "Лихач" и другим.
Накануне Лайф сообщал, что от тяжёлых последствий коронавируса умер народный артист России Валерий Гаркалин. В ковидную больницу он попал 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра, а спустя почти месяц, 20 ноября, он скончался.
Комментариев: 0