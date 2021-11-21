Секретарь Совбеза РФ Патрушев 22 ноября посетит Шри-Ланку

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 22 ноября прибудет на Шри-Ланку с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"22 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным пунктом назначения Патрушева является город Коломбо. Там он проведёт российско-ланкийские консультации по вопросам безопасности.