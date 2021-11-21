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Секретарь Совбеза РФ Патрушев 22 ноября посетит Шри-Ланку

Сообщается, что там он проведёт консультации по вопросам безопасности.

21 ноября, 12:56
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 22 ноября прибудет на Шри-Ланку с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"22 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным пунктом назначения Патрушева является город Коломбо. Там он проведёт российско-ланкийские консультации по вопросам безопасности.

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Ранее Николай Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом, который был с рабочим визитом в Москве 2 и 3 ноября.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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