В Индии из-за мощного наводнения погибли 29 человек, более 100 пропали без вести

Из-за наводнений в юго-западном штате Андхра Прадеш в Индии погибло как минимум 29 человек, более 100 пропало без вести, сообщили власти штата.

"Число погибших выросло до 29, затоплено 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания", — сообщил представитель властей телеканалу India TV.

Для оценки ущерба главный министр штата Джаган Мохан Редди провёл аэрофотосъёмку в затопленных районах. Он также обсудил сложившуюся ситуацию с местными чиновниками, получил подробную информацию о разрушениях и попросил провести подсчёт потерь урожая, как только паводок отступит. Правительство штата объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов США) родственникам погибших.