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В Индии из-за мощного наводнения погибли 29 человек, более 100 пропали без вести

Правительство в Андхра Прадеш объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов США) родственникам жертв.

21 ноября, 13:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://pbs.twimg.com/media/FEpo9vCXMBAOB71?format=jpg&name=medium" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@cgtnamerica</a></p>

Фото © Twitter / @cgtnamerica

Из-за наводнений в юго-западном штате Андхра Прадеш в Индии погибло как минимум 29 человек, более 100 пропало без вести, сообщили власти штата.

"Число погибших выросло до 29, затоплено 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания", — сообщил представитель властей телеканалу India TV.

Для оценки ущерба главный министр штата Джаган Мохан Редди провёл аэрофотосъёмку в затопленных районах. Он также обсудил сложившуюся ситуацию с местными чиновниками, получил подробную информацию о разрушениях и попросил провести подсчёт потерь урожая, как только паводок отступит. Правительство штата объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов США) родственникам погибших.

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Ранее Лайф сообщал, что после мощных дождей затопило несколько районов столицы Боснии и Герцеговины. Многие жители на несколько часов остались без электричества, закрылись школы и детские сады. Власти заявили, что опасаются повторения разрушительного наводнения 2014-го.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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