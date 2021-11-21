Рябков заявил о необходимости объяснять США, "что и как происходит" вокруг Украины
Дипломат также указал на участившиеся претензии Вашингтона в отношении Москвы.
Фото © ТАСС / Alexander Sayganov / SOPA Images via ZUMA Wire
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство планирует ответить Вашингтону на претензии и подробно объяснить, "что происходит" в ситуации вокруг Украины.
"Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине. Им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину. В частности, речь идёт о запрете на въезд в Соединённые Штаты для российских военных и сотрудников разведки, а также о наращивании военной помощи Киеву.
Комментариев: 0