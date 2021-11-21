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Рябков заявил о необходимости объяснять США, "что и как происходит" вокруг Украины

Дипломат также указал на участившиеся претензии Вашингтона в отношении Москвы.

21 ноября, 13:48
<p>Фото © ТАСС / Alexander Sayganov / SOPA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Alexander Sayganov / SOPA Images via ZUMA Wire

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство планирует ответить Вашингтону на претензии и подробно объяснить, "что происходит" в ситуации вокруг Украины.

"Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине. Им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину. В частности, речь идёт о запрете на въезд в Соединённые Штаты для российских военных и сотрудников разведки, а также о наращивании военной помощи Киеву.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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