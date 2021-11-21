Рябков заявил о необходимости объяснять США, "что и как происходит" вокруг Украины

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство планирует ответить Вашингтону на претензии и подробно объяснить, "что происходит" в ситуации вокруг Украины.

"Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине. Им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".