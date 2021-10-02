Рвёт кассу: Почему в "Веноме-2" ещё больше симбиотов и экшена, а на первый план выходит убийца-харизматик Как злодей из киновселенной Marvel стал супергероем и почему зрителям это понравилось. 1 октября, 21:40 © "Веном 2", режиссёр Энди Серкис, сценаристы Келли Марсел, Том Харди / Kinopoisk.ru

В российский прокат вышел новый блокбастер по комиксам киновселенной Marvel "Веном-2". Он стал продолжением истории об инопланетном симбиоте, который вселился в журналиста-неудачника Эдди Брока. И если успех первого фильма во многом обеспечили юмор и харизма главного героя в исполнении Тома Харди, то в этот раз режиссёр Энди Серкис, известный по роли Горлума в трилогии "Властелин колец", решил сделать ставку на антигероя Карнажа и его партнёра — серийного убийцу Клетуса Кэсиди в исполнении Вуди Харрельсона.

Интересно, что первый "Веном", ставший дебютом компании Sony в киновселенной Человека-паука, изначально не рассматривался как потенциальный хит. Более того, критики практически уничтожили картину, назвав её скучной, предсказуемой и глупой. А вот зрители отдельный фильм про одного из главных антагонистов Человека-паука оценили. Первый "Веном" при бюджете всего в $100 млн собрал в мировом прокате более $856 млн. И, похоже, вторую часть ожидает не меньший успех. Уже в день премьеры её сборы в России превысили 200 млн рублей.

Трейлер "Веном-2", режиссёр Энди Серкис, сценаристы Келли Марсел, Том Харди. © YouTube/SonyPicturesRU

События нового фильма про Венома разворачиваются через три года после первого. Журналист Эдди Брок (Том Харди) всё ещё пытается ужиться со своим симбиотом Веномом (от англ. Venom — яд) и параллельно наладить свою карьеру. В этом ему может помочь убийца-психопат Клетус Кэсиди (Вуди Харрельсон). Правда, журналистский успех Брока очень быстро оборачивается провалом: Кэсиди удаётся прокусить руку журналисту и обзавестись собственным симбиотом Карнажем (от англ. Carnage — резня, кровавая бойня). Именно на противостоянии двух инопланетных тварей и строится завязка блокбастера.

© "Веном-2", режиссёр Энди Серкис, сценаристы Келли Марсел, Том Харди / Kinopoisk.ru

В этот раз создатели "Венома" сделали ставку не только на спецэффекты и харизму Харди, но и на сюжетную линию. Здесь и отсылки к прошлому, и развитие линии взаимоотношений Брока и его симбиота, и новые повороты с заделом на будущее. Так, истории серийного маньяка Клетуса Кэсиди в фильме уделено едва ли не большее внимание, чем перипетиям отношений Брока и Венома. И, можно сказать, Вуди Харрельсон оправдал возложенные на него ожидания. Его невероятная игра и харизма злодея стали главным украшением фильма. А англичанка Наоми Харрис, исполнившая роль подружки Кэсиди Френсис Баррисон, смотрится гораздо эффектнее, чем давняя любовь Брока Энн Вейинг в исполнении Мишель Уильямс.

Что касается экшена, то, несмотря на довольно скромный бюджет (всего $110 млн), фильм получился более чем зрелищным. А его кульминационная сцена в храме полностью удовлетворит даже самого взыскательного любителя драк, взрывов и кровавого месива.

Вместе с тем "Веном-2" получился несколько глубже, чем просто очередной супергеройский экшен с погонями и стрельбой. Он продолжает тенденцию дуализма в отрицательных персонажах. Так, Клетус Кэсиди признаётся, что он всего лишь хотел быть другом для Эдди Брока, а все убийства маньяк совершал исключительно под давлением общества. Да и Эдди Брок во многом сам стал причиной своих заключений.

Ну и, конечно, знатоки Marvel хорошо осведомлены о том, что в комиксах Веном и Человек-паук встретились, и более того, симбиот даже на время завладел телом Питера Паркера. Кроме того, в фильме "Человек-паук — 3: Враг в отражении" оба героя уже сходились в смертельной схватке. Правда, Эдди Брока тогда играл Тофер Грейс, а Питера Паркера — Тоби Магуайр.

"Веном-2" даёт зрителям надежду, что Веном и Человек-паук снова встретятся. Так что не спешите покидать зал после окончания фильма. В сцене после титров появится Том Холланд в качестве Человека-паука. А значит, уже в третьем фильме Веному придётся сразиться со своим главным оппонентом в киновселенной Marvel.

Авторы Сергей Изотов