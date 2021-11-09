Неожиданная подножка: Что испортило новый блокбастер "Вечные" Журналист Сергей Изотов — о том, почему даже у лауреата "Оскар" Хлои Чжао не получился хороший супергеройский эпос. 9 ноября, 15:35 Фото © Kinopoisk / "Вечные", режиссёр Хлоя Чжао

С открытием кинотеатров после локдауна в России стартовал новый супергеройский блокбастер "Вечные". После завершения истории о противостоянии "Мстителей" и безумного титана Таноса студия Marvel представила своих новых персонажей — сразу десять супергероев из расы Вечные. А для того чтобы фанатам киновселенной было легче пережить потерю Железного Человека в лице Роберта Дауни — младшего, актёрский состав "Вечных" укрепили Анджелиной Джоли, в качестве режиссёра представили лауреата последней премии "Оскар" — китаянку Хлою Чжао. Однако "Вечные" не оправдали ожиданий. Критики уже назвали новый супергеройский эпос "одним из худших фильмов киновселенной Marvel за всю историю", а кассовые сборы за первые дни проката оказались ниже предполагавшихся.

В основе сюжета блокбастера — давнее противостояние человекоподобных со сверхспособностями и хищных существ — девиантов. Таким образом, новые герои веками защищают человечество от вымирания по приказу могущественного лидера целестиалов Аришема. Каждый из вечных обладает уникальной силой. Так, например, у предводительницы Аяк (Сальма Хайек) способности к исцелению, Серси (Джемма Чан) может легко изменять структуру материи, Икарис (Ричард Мэдден) обладает способностью к левитации, Друиг (Барри Кеоган) управляет разумом других существ. Фактически Marvel создаёт новую вселенную, в которой правят могущественные целестиалы, а жизнь и благополучие Земли зависит от новых защитников — Вечных.

Но что же не так с новыми супергероями? И почему рейтинг "Вечных" на Rotten Tomatoes составляет всего лишь 48% свежести, а первые сборы оказались в кинотеатрах ниже прогноза?

Во-первых, с самого начала выбор китаянки Хлои Чжао, получившей "Оскар" за "Землю кочевников", на роль режиссёра нового фильма по мотивам комиксов был по меньшей мере странным. Ведь камерная драма и высокобюджетный блокбастер, согласитесь, абсолютно разные вещи. Конечно, в "Вечных" есть все составляющие успеха Marvel: могущественные супергерои, захватывающие битвы и фирменный юмор. Но новые герои очень быстро погрязли в собственных распрях, забыв про свою главную цель — спасение человечества, а довольно интересный сюжет утонул в многочисленных диалогах о смысле жизни и научном прогрессе.

Во-вторых, сама идея познакомить зрителя сразу с десятью персонажами киновселенной тоже оказалась провальной. Лично я с трудом вспомню половину по именам, а с учётом того что часть погибнет, возникает вопрос, а зачем это всё было нужно. К тому же вечных и героями-то в привычном понимании этого слова назвать сложно. Так, у персонажа Анджелины Джоли (воительницы Фины) — обсессивно-компульсивное расстройство, изобретатель Фастос (Брайан Тайри Генри) — чернокожий гей, вечная Маккари (Лорен Ридлофф) — глухонемая. А если учитывать, что все они представители разных рас и национальностей, то складывается ощущение, что в команду набирали с учётом гендерных, расовых и иных квот.

Ну и наконец, главный промах — слабая связь с предыдущими героями Marvel. Даже в комиксах Вечные пересекались с Мстителями. А здесь нам лишь говорят, что Вечные специально держались в тени и не вмешивались в ход событий на Земле, в частности в битву Мстителей с Таносом, чтобы не гневить своего создателя Аришема.

Впрочем, если проявить выдержку и дождаться финальных сцен после титров (а сделать это будет непросто, ведь фильм идёт без малого два часа сорок минут), то у "Вечных" будет шанс на исправление. Супергерои вернутся, причём их команду ждёт пополнение. А главное, в фильме представлен ещё один новый супергерой — Чёрный рыцарь (Кит Харингтон). Его также ждёт отдельная история в расширяющейся киновселенной Marvel.

Авторы Сергей Изотов