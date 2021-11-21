Героя мема "Ты кому сигналишь, дядя?" признали виновным в угрозе убийством
Суд назначил автохаму полтора года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
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Берёзовский районный суд Екатеринбурга признал скандального героя мема "Ты кому сигналишь, дядя?" Игоря Новосёлова виновным в угрозе убийством. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Свердловской области.
Суд назначил автохаму полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При этом Новосёлов оправдан судом по статьям "Хулиганство" и "Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества". Прокуратура намерена это обжаловать.
Согласно версии обвинения, Новосёлов вступил в конфликт с владельцем "мицубиси". Он нанёс автомобилю повреждения, а оппоненту угрожал убийством. Новосёлов также многократно попадал в СМИ после конфликтных ситуаций на дорогах. Одна из его фраз — "Ты кому сигналишь, дядя?" — стала мемом.
Ранее Лайф сообщал, что Юрию Хованскому, который уже пять месяцев находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, назначили психиатрическую экспертизу. Адвокат блогера заметил, что повлиять на ход расследования могут только её результаты, однако пока с ними сторона защиты не ознакомлена.
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