Героя мема "Ты кому сигналишь, дядя?" признали виновным в угрозе убийством

Берёзовский районный суд Екатеринбурга признал скандального героя мема "Ты кому сигналишь, дядя?" Игоря Новосёлова виновным в угрозе убийством. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил автохаму полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При этом Новосёлов оправдан судом по статьям "Хулиганство" и "Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества". Прокуратура намерена это обжаловать.

Согласно версии обвинения, Новосёлов вступил в конфликт с владельцем "мицубиси". Он нанёс автомобилю повреждения, а оппоненту угрожал убийством. Новосёлов также многократно попадал в СМИ после конфликтных ситуаций на дорогах. Одна из его фраз — "Ты кому сигналишь, дядя?" — стала мемом.