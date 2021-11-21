НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лыжник Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап Кубка мира

Напомним, что именно наш соотечественник является действующим обладателем престижного трофея.

21 ноября, 14:43
<p>Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER</p>

Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил составы мужской и женской команд на первый этап Кубка мира в финской Руке. Отметим, что в список попал и лучший лыжник планеты Александр Большунов.

Помимо него в составе мужской команды выступят Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин и Александр Бессмертных. У женщин на первом этапе Кубка планеты от России выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Мария Истомина, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Яна Кирпиченко, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина и Лилия Васильева.

Российский лыжник Мальцев выиграл гонку на 15 км в Финляндии

Российский лыжник Мальцев выиграл гонку на 15 км в Финляндии

Добавим, что соревнования в финской Руке пройдут с 26 по 28 ноября.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1