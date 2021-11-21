Лыжник Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил составы мужской и женской команд на первый этап Кубка мира в финской Руке. Отметим, что в список попал и лучший лыжник планеты Александр Большунов.

Помимо него в составе мужской команды выступят Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин и Александр Бессмертных. У женщин на первом этапе Кубка планеты от России выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Мария Истомина, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Яна Кирпиченко, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина и Лилия Васильева.