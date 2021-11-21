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Путин готов принять участие в испытании назальной вакцины от ковида

Логунов разрешил, однако уточнил, что нужно будет подписать добровольное согласие на вакцинацию.

21 ноября, 16:46

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Я могу принять участие в испытания" — уточнил Путин после заявления замглавы центра Гамалеи о проведении испытаний назальной формы вакцины.

"Да, но надо будет подписать добровольное согласие на вакцинацию", — ответил замглавы центра Гамалея, на что глава государства сказал "Я готов".

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Ранее сегодня Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции "Спутником лайт". Глава государства рассказал о своём самочувствии после третьей прививки от ковида. Первую он сделал "Спутником V" 23 марта, а через три недели получил второй компонент вакцины.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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