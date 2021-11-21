Путин готов принять участие в испытании назальной вакцины от ковида

Президент РФ Владимир Путин предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Я могу принять участие в испытания" — уточнил Путин после заявления замглавы центра Гамалеи о проведении испытаний назальной формы вакцины.