Путин готов принять участие в испытании назальной вакцины от ковида
Логунов разрешил, однако уточнил, что нужно будет подписать добровольное согласие на вакцинацию.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент РФ Владимир Путин предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
"Я могу принять участие в испытания" — уточнил Путин после заявления замглавы центра Гамалеи о проведении испытаний назальной формы вакцины.
"Да, но надо будет подписать добровольное согласие на вакцинацию", — ответил замглавы центра Гамалея, на что глава государства сказал "Я готов".
Ранее сегодня Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции "Спутником лайт". Глава государства рассказал о своём самочувствии после третьей прививки от ковида. Первую он сделал "Спутником V" 23 марта, а через три недели получил второй компонент вакцины.
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