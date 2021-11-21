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Путин сообщил, что "Спутником V" привилось более 50 млн россиян

Он также рассказал о применении отечественного препарата в остальных странах.

21 ноября, 17:14
<p>Фото © Kremlin</p>

Фото © Kremlin

Более 50 млн россиян привилось от коронавируса вакциной "Спутник V", в других странах этот показатель приближается к 120 млн человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сейчас уже и в России свыше 50 миллионов получили эту вакцину, в мире ещё больше: в тех странах, которые её признали и применяют, — свыше 100 миллионов, где-то под 120 миллионов [человек]", — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что "это большой материал для анализа" эффективности данной прививки.

Путин готов принять участие в испытании назальной вакцины от ковида

Путин готов принять участие в испытании назальной вакцины от ковида

Ранее сегодня Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции "Спутником лайт". Глава государства рассказал о своём самочувствии после третьей прививки от ковида. Первую он сделал "Спутником V" 23 марта, а через три недели получил второй компонент вакцины.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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