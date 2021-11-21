Путин сообщил, что "Спутником V" привилось более 50 млн россиян

Более 50 млн россиян привилось от коронавируса вакциной "Спутник V", в других странах этот показатель приближается к 120 млн человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сейчас уже и в России свыше 50 миллионов получили эту вакцину, в мире ещё больше: в тех странах, которые её признали и применяют, — свыше 100 миллионов, где-то под 120 миллионов [человек]", — сказал глава государства.