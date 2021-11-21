Учёные заявили о "самоликвидации" дельта-штамма ковида в Японии

Дельта-штамм коронавируса мог самоликвидироваться, судя по снижению заболеваемости ковидом в Японии. Такую версию озвучил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ в беседе с изданием Japan Times.

"Штамм "дельта" в Японии передавался с высокой скоростью и вытеснял другие варианты. Но по мере того как в нём накапливались мутации, мы полагаем, что он потерял способность реплицироваться. Учитывая, что число новых случаев не растёт, мы полагаем, что в какой-то момент путём этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации", — объяснил профессор.

Учёный отметил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его способности к копированию и таким образом привести к самоуничтожению.

По мнению исследователей, значительная часть изменений в дельта-штамме произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 "исправлять" имеющиеся ошибки и недостатки.

"Если бы вирус был активен, то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и вакцинация не могут в ряде случаев предотвратить заражение даже после полной вакцинации", — уточнил Иноуэ.

Однако специалист предупредил, что "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в стране может привести к тому, что туда проникнут и другие виды SARS-CoV-2, так как раньше дельта-штамм их сдерживал. Он не исключил возможности для новых штаммов укорениться, так как одна лишь вакцинация не является решением проблемы.