Путину доложили об очень хорошей переносимости вакцины от ковида среди детей. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, который прошёл сегодня ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник лайт", обсудил вопрос детских прививок от ковида с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"У нас закончены первая и вторая фазы клинических исследований и показана очень хорошая переносимость. Была, во-первых, подобрана безопасная доза полностью для детей и показано, что в среднем иммуногенность [потенциальная способность антигена вызывать иммунный ответ организма] в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой", — ответил президенту Логунов.