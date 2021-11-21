Путину доложили об очень хорошей переносимости вакцины от ковида среди детей
Дозировка для юных граждан пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета.
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Путину доложили об очень хорошей переносимости вакцины от ковида среди детей. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин, который прошёл сегодня ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник лайт", обсудил вопрос детских прививок от ковида с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
"У нас закончены первая и вторая фазы клинических исследований и показана очень хорошая переносимость. Была, во-первых, подобрана безопасная доза полностью для детей и показано, что в среднем иммуногенность [потенциальная способность антигена вызывать иммунный ответ организма] в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой", — ответил президенту Логунов.
По его словам, дозировка для детей пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета. Логунов отметил также, что у разработчиков есть вся необходимая экспертиза о безопасности данной вакцины. Её безопасность доказана не только российскими учёными, есть независимая экспертиза аргентинских и европейских врачей.
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