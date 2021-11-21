Скончалась актриса Нина Русланова

Актриса Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", — приводит сообщение ТАСС.

Информацию о смерти артистки также подтвердил актёр Станислав Садальский.

"Валерия Гущина, директор Гильдии актёров кино России, позвонила со страшным известием: умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему", — написал Садальский в "Фейсбуке".