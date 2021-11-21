Скончалась актриса Нина Русланова
В Союзе кинематографистов сообщили, что народная артистка России ушла из жизни после продолжительной болезни.
Нина Русланова. Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго
Актриса Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.
"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", — приводит сообщение ТАСС.
Информацию о смерти артистки также подтвердил актёр Станислав Садальский.
"Валерия Гущина, директор Гильдии актёров кино России, позвонила со страшным известием: умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему", — написал Садальский в "Фейсбуке".
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
Ранее стало известно о смерти актёра Валерия Гаркалина. Артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра. Утром 20 ноября Валерия Гаркалина не стало.
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