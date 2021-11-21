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У офиса президента в Киеве начались столкновения протестующих с полицией

Украинские активисты бурно отмечают восьмую годовщину начала Евромайдана.

21 ноября, 18:50
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AlexPanchenko2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alex Panchenko</a></p>

Фото © Twitter / Alex Panchenko

Под офисом президента на Банковой в Киеве начались столкновения между протестующими и силовиками. Правоохранители оттеснили демонстрантов от забора, пока без применения средств защиты.

В столице Украины проходит акция, приуроченная ко Дню достоинства и свободы, которая началась на майдане Независимости. Участники акции попытались прорваться к офису президента с возгласами "Зелю геть!". К силовикам со стороны офиса подтягивается подмога.

До этого активисты провели на майдане молебен в память о погибших. Затем они отправились на Банковую и потребовали от полицейских, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи, так как сегодня День достоинства и свободы.

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Ранее украинские активисты устроили в Лондоне пикет против Зеленского. Представитель движения "Евромайдан Лондон" потребовал от президента нести ответственность за свои поступки перед гражданами Незалежной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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