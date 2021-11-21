У офиса президента в Киеве начались столкновения протестующих с полицией
Украинские активисты бурно отмечают восьмую годовщину начала Евромайдана.
Фото © Twitter / Alex Panchenko
Под офисом президента на Банковой в Киеве начались столкновения между протестующими и силовиками. Правоохранители оттеснили демонстрантов от забора, пока без применения средств защиты.
В столице Украины проходит акция, приуроченная ко Дню достоинства и свободы, которая началась на майдане Независимости. Участники акции попытались прорваться к офису президента с возгласами "Зелю геть!". К силовикам со стороны офиса подтягивается подмога.
До этого активисты провели на майдане молебен в память о погибших. Затем они отправились на Банковую и потребовали от полицейских, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи, так как сегодня День достоинства и свободы.
Ранее украинские активисты устроили в Лондоне пикет против Зеленского. Представитель движения "Евромайдан Лондон" потребовал от президента нести ответственность за свои поступки перед гражданами Незалежной.
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