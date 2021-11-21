"Рубин" переиграл "Сочи" в матче с двумя удалениями

До перерыва соперники обменялись забитыми мячами: на гол Родриго гости ответили точным ударом Абильдгора. Во второй половине игры команды обменялись красными карточками: сначала Юрганов получил прямое удаление, а через две минуты раньше времени отдыхать отправился Абильдгор, получивший вторую жёлтую. Победу казанцам принёс Дрейер, забивший за 10 минут до конца игры.