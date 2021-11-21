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"Рубин" переиграл "Сочи" в матче с двумя удалениями

Команда Владимира Федотова упустила возможность сместить "Динамо" со второй строчки турнирной таблицы.

21 ноября, 18:32
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWi-gQXoS10/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pfcsochi</a></p>

Фото © instagram / pfcsochi

Казанский "Рубин" на выезде переиграл футбольный клуб "Сочи" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 2:1.

До перерыва соперники обменялись забитыми мячами: на гол Родриго гости ответили точным ударом Абильдгора. Во второй половине игры команды обменялись красными карточками: сначала Юрганов получил прямое удаление, а через две минуты раньше времени отдыхать отправился Абильдгор, получивший вторую жёлтую. Победу казанцам принёс Дрейер, забивший за 10 минут до конца игры.

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Таким образом, "Рубин" завершил первый круг на восьмом месте, набрав 22 очка. "Сочи" же упустили возможность сместить "Динамо" со второй строчки РПЛ, оставшись на третьем месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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