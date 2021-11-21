Московское "Динамо" в родных стенах разгромило тульский "Арсенал" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 5:1 и вышло на второе место в турнирной таблице.

Уже к середине первого тайма счёт был неприлично крупным. Шиманьский, Бальбуэна и дважды Грулёв сумели четырежды пробить оборону туляков. Во второй половине встречи своё слово сказал Арсен Захарян, который шикарным образом положил мяч в дальний угол ворот Антона Коченкова. Всё, на что хватило "Арсенала", — гол уходящего в "Спартак" Хлусевича в самом конце игры.