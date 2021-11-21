НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тотальная доминация: "Динамо" дома разнесло тульский "Арсенал" в матче РПЛ

Одним из героев встречи стал молодой форвард столичной команды Вячеслав Грулёв, оформивший дубль.

21 ноября, 15:24

Фото © ФК "Динамо-Москва"

Московское "Динамо" в родных стенах разгромило тульский "Арсенал" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 5:1 и вышло на второе место в турнирной таблице.

Уже к середине первого тайма счёт был неприлично крупным. Шиманьский, Бальбуэна и дважды Грулёв сумели четырежды пробить оборону туляков. Во второй половине встречи своё слово сказал Арсен Захарян, который шикарным образом положил мяч в дальний угол ворот Антона Коченкова. Всё, на что хватило "Арсенала", — гол уходящего в "Спартак" Хлусевича в самом конце игры.

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в юбилейном матче Акинфеева

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в юбилейном матче Акинфеева

Москвичи, таким образом, вышли на второе место. При этом останутся ли они там, зависит от результата встречи "Сочи" — "Рубин". Гости же находятся аккурат рядом с зоной вылета в ФНЛ — 14-е место и 13 очков в активе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1