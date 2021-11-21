Тотальная доминация: "Динамо" дома разнесло тульский "Арсенал" в матче РПЛ
Одним из героев встречи стал молодой форвард столичной команды Вячеслав Грулёв, оформивший дубль.
Фото © ФК "Динамо-Москва"
Московское "Динамо" в родных стенах разгромило тульский "Арсенал" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 5:1 и вышло на второе место в турнирной таблице.
Уже к середине первого тайма счёт был неприлично крупным. Шиманьский, Бальбуэна и дважды Грулёв сумели четырежды пробить оборону туляков. Во второй половине встречи своё слово сказал Арсен Захарян, который шикарным образом положил мяч в дальний угол ворот Антона Коченкова. Всё, на что хватило "Арсенала", — гол уходящего в "Спартак" Хлусевича в самом конце игры.
Москвичи, таким образом, вышли на второе место. При этом останутся ли они там, зависит от результата встречи "Сочи" — "Рубин". Гости же находятся аккурат рядом с зоной вылета в ФНЛ — 14-е место и 13 очков в активе.
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