Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире "Коммент.Шоу" заявил, что остаётся на своём посту до стыковых матчей ЧМ-2022.

"Вопрос закрыт положительно. Не знаю для кого, но положительно. Всё окей, готовимся к стыкам", — заявил Карпин.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.