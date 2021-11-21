"Вопрос закрыт положительно": Карпин подтвердил, что остаётся в сборной России
Ранее он сам заявил, что может уйти из национальной команды после игры с Хорватией.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире "Коммент.Шоу" заявил, что остаётся на своём посту до стыковых матчей ЧМ-2022.
"Вопрос закрыт положительно. Не знаю для кого, но положительно. Всё окей, готовимся к стыкам", — заявил Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.
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