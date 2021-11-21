СМИ: Карпин останется в сборной России до стыковых матчей ЧМ-2022
Ранее сам наставник сообщил, что может покинуть национальную команду на фоне последней игры против Хорватии.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Валерий Карпин останется главным тренером сборной России по футболу до стыковых матчей ЧМ-2022, которые пройдут в марте следующего года. Об этом со ссылкой на источники пишет "РБК-Спорт".
Как сообщил изданию источник, уже сегодня Карпин объявит о намерении продолжить работу со сборной в эфире "Коммент.Шоу". При этом никаких официальных комментариев от РФС на этот счёт не поступало.
Сигнал игрокам или просто усталость: Зачем Карпин говорит о том, что может уйти из сборной России до стыковых матчей
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.
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