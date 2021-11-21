СМИ: Карпин останется в сборной России до стыковых матчей ЧМ-2022

Валерий Карпин останется главным тренером сборной России по футболу до стыковых матчей ЧМ-2022, которые пройдут в марте следующего года. Об этом со ссылкой на источники пишет "РБК-Спорт".

Как сообщил изданию источник, уже сегодня Карпин объявит о намерении продолжить работу со сборной в эфире "Коммент.Шоу". При этом никаких официальных комментариев от РФС на этот счёт не поступало.