Хоккейный ЦСКА второй раз за месяц обыграл СКА в "армейском" противостоянии
Любопытно, что все свои шайбы столичная команда забила в самом начале первого периода.
Фото © ХК ЦСКА
Московский ЦСКА обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:1. Стоит отметить, что столичные армейцы переиграли своих коллег из Северной столицы второй раз за месяц.
Команда Сергея Фёдорова бросилась вперёд с первых секунд, что вылилось в три забитые шайбы за десять стартовых минут. Отличились Плотников, Андронов и Григоренко. Ответить на это петербуржцы сумели лишь в конце третьего периода, когда отличился Бурдасов.
Благодаря этой виктории ЦСКА догнал "Йокерит" в таблице Западной конференции, тогда как армейцы из Петербурга располагаются на четвёртой строчке, отставая от москвичей на три балла.
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