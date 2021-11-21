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Хоккейный ЦСКА второй раз за месяц обыграл СКА в "армейском" противостоянии

Любопытно, что все свои шайбы столичная команда забила в самом начале первого периода.

21 ноября, 16:53

Фото © ХК ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:1. Стоит отметить, что столичные армейцы переиграли своих коллег из Северной столицы второй раз за месяц.

Команда Сергея Фёдорова бросилась вперёд с первых секунд, что вылилось в три забитые шайбы за десять стартовых минут. Отличились Плотников, Андронов и Григоренко. Ответить на это петербуржцы сумели лишь в конце третьего периода, когда отличился Бурдасов.

ЦСКА "всухую" разгромил СКА в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА "всухую" разгромил СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Благодаря этой виктории ЦСКА догнал "Йокерит" в таблице Западной конференции, тогда как армейцы из Петербурга располагаются на четвёртой строчке, отставая от москвичей на три балла.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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