Хоккейный ЦСКА второй раз за месяц обыграл СКА в "армейском" противостоянии

Московский ЦСКА обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:1. Стоит отметить, что столичные армейцы переиграли своих коллег из Северной столицы второй раз за месяц.

Команда Сергея Фёдорова бросилась вперёд с первых секунд, что вылилось в три забитые шайбы за десять стартовых минут. Отличились Плотников, Андронов и Григоренко. Ответить на это петербуржцы сумели лишь в конце третьего периода, когда отличился Бурдасов.