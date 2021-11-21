Звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили голкипера ЦСКА и бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева с 800-м проведённым матчем в карьере. К вратарю обратились актёр Сергей Бурунов, рэпер Баста, а также звёзды спорта и одноклубники игрока.

"С такими цифрами, я хочу тебе сказать, ты дождёшься, что про тебя скоро снимут кино. И тебя будет играть, конечно же, не я или кто-то красивый", — подчеркнул Бурунов.

"Поздравляю тебя! Только вперёд и удачи!" — заявил хоккеист Александр Овечкин.

"Ты большая умница! Мы все очень гордимся тобой! Спасибо тебе большое", — обратился к вратарю актёр Арарат Кещян.

Добавим, что также в ролике снялись Леонид Слуцкий, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин, рэпер Баста, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и другие знаменитости.