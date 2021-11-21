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"Про тебя скоро снимут кино": Овечкин, Бурунов, Баста и другие звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили Акинфеева с 800-м матчем в карьере

Кроме того, сегодняшняя игра против "Химок" стала для легендарного голкипера 500-й в РПЛ.

21 ноября, 16:41

Фото © ПФК ЦСКА

Видео © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили голкипера ЦСКА и бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева с 800-м проведённым матчем в карьере. К вратарю обратились актёр Сергей Бурунов, рэпер Баста, а также звёзды спорта и одноклубники игрока.

"С такими цифрами, я хочу тебе сказать, ты дождёшься, что про тебя скоро снимут кино. И тебя будет играть, конечно же, не я или кто-то красивый", — подчеркнул Бурунов.

"Поздравляю тебя! Только вперёд и удачи!" — заявил хоккеист Александр Овечкин.

"Ты большая умница! Мы все очень гордимся тобой! Спасибо тебе большое", — обратился к вратарю актёр Арарат Кещян.

Добавим, что также в ролике снялись Леонид Слуцкий, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин, рэпер Баста, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и другие знаменитости.

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в юбилейном матче Акинфеева

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в юбилейном матче Акинфеева

Ранее Лайф сообщал, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл свой 800-й матч в карьере, а также 500-й в РПЛ. Однако порадовать победой его одноклубники не сумели. Встреча закончилась вничью — 0:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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