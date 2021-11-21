"Про тебя скоро снимут кино": Овечкин, Бурунов, Баста и другие звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили Акинфеева с 800-м матчем в карьере
Кроме того, сегодняшняя игра против "Химок" стала для легендарного голкипера 500-й в РПЛ.
Фото © ПФК ЦСКА
Видео © Twitter / ПФК ЦСКА Москва
Звёзды спорта и шоу-бизнеса поздравили голкипера ЦСКА и бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева с 800-м проведённым матчем в карьере. К вратарю обратились актёр Сергей Бурунов, рэпер Баста, а также звёзды спорта и одноклубники игрока.
"С такими цифрами, я хочу тебе сказать, ты дождёшься, что про тебя скоро снимут кино. И тебя будет играть, конечно же, не я или кто-то красивый", — подчеркнул Бурунов.
"Поздравляю тебя! Только вперёд и удачи!" — заявил хоккеист Александр Овечкин.
"Ты большая умница! Мы все очень гордимся тобой! Спасибо тебе большое", — обратился к вратарю актёр Арарат Кещян.
Добавим, что также в ролике снялись Леонид Слуцкий, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин, рэпер Баста, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и другие знаменитости.
Ранее Лайф сообщал, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл свой 800-й матч в карьере, а также 500-й в РПЛ. Однако порадовать победой его одноклубники не сумели. Встреча закончилась вничью — 0:0.
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