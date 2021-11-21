Льюис Хэмилтон стал победителем первого Гран-при Катара "Формулы-1" в истории
Его главный противник по сезону Макс Ферстаппен расположился на втором месте, а третьим стал легендарный Фернандо Алонсо.
Фото © ТАСС / EPA / HAMAD I MOHAMMED / POOL
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара, который проходил впервые в истории "Формулы-1".
Следом за ним долгое время ехал партнёр по команде — финн Валттери Боттас. Однако ближе к концу гонки он сошёл с дистанции из-за прокола шины. В итоге на вторую строчку поднялся Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Замкнул тройку сильнейших легендарный Фернандо Алонсо.
Отметим, что россиянин Никита Мазепин в очередной раз стал последним из тех, кто доехал до финиша, он завершил гонку на 18-й строчке. Его партнёр по "Хаасу" Мик Шумахер — 16-й.
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