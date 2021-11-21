НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Льюис Хэмилтон стал победителем первого Гран-при Катара "Формулы-1" в истории

Его главный противник по сезону Макс Ферстаппен расположился на втором месте, а третьим стал легендарный Фернандо Алонсо.

21 ноября, 15:46
<p>Фото © ТАСС / EPA / HAMAD I MOHAMMED / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / HAMAD I MOHAMMED / POOL

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара, который проходил впервые в истории "Формулы-1".

Следом за ним долгое время ехал партнёр по команде — финн Валттери Боттас. Однако ближе к концу гонки он сошёл с дистанции из-за прокола шины. В итоге на вторую строчку поднялся Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Замкнул тройку сильнейших легендарный Фернандо Алонсо.

Первый китайский гонщик в истории "Формулы-1" станет напарником Боттаса в новом сезоне

Первый китайский гонщик в истории "Формулы-1" станет напарником Боттаса в новом сезоне

Отметим, что россиянин Никита Мазепин в очередной раз стал последним из тех, кто доехал до финиша, он завершил гонку на 18-й строчке. Его партнёр по "Хаасу" Мик Шумахер — 16-й.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1