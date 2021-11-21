"Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Эвертон" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги со счётом 3:0.

Счёт в самом конце первого тайма открыл Рахим Стерлинг, который воспользовался прекрасной передачей Жуана Канселу. Во второй половине ещё по голу сумели забить Родри и Бернарду Силва, поставивший точку в матче.