Пример соседям: "Манчестер Сити" разгромил "Эвертон" и продолжил погоню за "Челси"
Подшефные Хосепа Гвардиолы на три балла отстают от лондонцев и на один балл опережают "Ливерпуль".
Фото © mancity.com
"Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Эвертон" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги со счётом 3:0.
Счёт в самом конце первого тайма открыл Рахим Стерлинг, который воспользовался прекрасной передачей Жуана Канселу. Во второй половине ещё по голу сумели забить Родри и Бернарду Силва, поставивший точку в матче.
Благодаря этому результату горожане продолжают погоню за "Челси", отставая от лондонцев на три очка. "Эвертон" же идёт в середине таблицы, занимая 11-е место по итогам двенадцати игр чемпионата Англии.
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