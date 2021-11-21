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"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу пять кандидатов на замену Сульшеру

Ранее "красные дьяволы" объявили об уходе норвежца на фоне плохих результатов команды в последних играх.

21 ноября, 16:00

Фото © Shutterstock

"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу пять кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Оле Гуннара Сульшера. Об этом пишет The Athletic.

В частности, речь идёт о Зинедине Зидане, наставнике ПСЖ Маурисио Поччетино, тренере "Лестера" Брендане Рождерсе, а также Хулиане Лопетеги, который ныне руководит "Севильей". Ещё одним кандидатом является Лоран Блан, который ныне тренирует катарский клуб "Аль-Райян".

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Сульшера с поста главного тренера

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Сульшера с поста главного тренера

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер покинул свой пост. Поводом для этого стали плачевные результаты команды в последних матчах. Исполнять обязанности наставника будет легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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