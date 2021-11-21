"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу пять кандидатов на замену Сульшеру

"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу пять кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Оле Гуннара Сульшера. Об этом пишет The Athletic.

В частности, речь идёт о Зинедине Зидане, наставнике ПСЖ Маурисио Поччетино, тренере "Лестера" Брендане Рождерсе, а также Хулиане Лопетеги, который ныне руководит "Севильей". Ещё одним кандидатом является Лоран Блан, который ныне тренирует катарский клуб "Аль-Райян".