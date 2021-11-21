Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Гранаду" в матче 14-го тура испанской Примеры со счётом 4:1 и возглавил турнирную таблицу.

Ещё до перерыва комфортный задел мадридцам обеспечили голы Асенсио и Начо. Однако Суарес ближе к перерыву один мяч отквитал. Во второй половине Винисиус Жуниор и Ферлан Менди забили ещё по голу, доведя счёт до крупного.