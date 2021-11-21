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"Королевский" клуб на вершине: "Реал" разгромил "Гранаду" и вышел в лидеры чемпионата Испании

Правда, уже вечером сместить столичный клуб может "Реал Сосьедад", который встретится с "Валенсией".

21 ноября, 17:08

Фото © Twitter / Real Madrid C.F

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Гранаду" в матче 14-го тура испанской Примеры со счётом 4:1 и возглавил турнирную таблицу.

Ещё до перерыва комфортный задел мадридцам обеспечили голы Асенсио и Начо. Однако Суарес ближе к перерыву один мяч отквитал. Во второй половине Винисиус Жуниор и Ферлан Менди забили ещё по голу, доведя счёт до крупного.

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Благодаря этой победе "Реал" сумел забраться на вершину таблицы Примеры, имея в активе 30 очков. При этом позже вечером сместить их оттуда может "Реал Сосьедад", которому предстоит играть с "Валенсией". "Гранада" же по итогам тура опустилась на 18-ю строчку.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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