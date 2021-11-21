Мосбиржа возобновит торги облигациями "Роснано" с 22 ноября
На торговой площадке обращаются девять выпусков облигаций компании общим объёмом 71,5 млрд рублей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Московская биржа сообщила о намерении возобновить с понедельника, 22 ноября, торги облигациями "Роснано", которые были остановлены ранее в соответствии с предписанием ЦБ.
"Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", — сообщили в пресс-службе торговой площадки.
На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объёмом 71,5 миллиарда рублей. 19 ноября Мосбиржа остановила торги по ценным бумагам "Роснано" в соответствии с предписанием Банка России. Перед этим на встрече с инвесторами стороны констатировали, что текущая финансовая модель компании требует корректировок.
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