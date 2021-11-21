Мосбиржа возобновит торги облигациями "Роснано" с 22 ноября

Московская биржа сообщила о намерении возобновить с понедельника, 22 ноября, торги облигациями "Роснано", которые были остановлены ранее в соответствии с предписанием ЦБ.

"Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", — сообщили в пресс-службе торговой площадки.