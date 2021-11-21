Супруга рассказала о причине смерти актёра из "Ворониных" Михаила Зубова

Супруга актёра Михаила Зубова, известного ролями в сериалах "Воронины" и "Ищейки", рассказала о причине его смерти. По словам Натальи Гердт, муж лежал в реанимации с диагнозом "ковид".

В интервью Пятому каналу она рассказала, что на фоне коронавируса у мужа развилась пневмония. По её словам, до смерти он пробыл в реанимации 13 дней.