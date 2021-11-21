Супруга рассказала о причине смерти актёра из "Ворониных" Михаила Зубова
О гибели артиста широкой общественности стало известно только сегодня, но он ушёл из жизни больше недели назад.
Фото © "Кино-театр.ру"
Супруга актёра Михаила Зубова, известного ролями в сериалах "Воронины" и "Ищейки", рассказала о причине его смерти. По словам Натальи Гердт, муж лежал в реанимации с диагнозом "ковид".
В интервью Пятому каналу она рассказала, что на фоне коронавируса у мужа развилась пневмония. По её словам, до смерти он пробыл в реанимации 13 дней.
А накануне Лайф сообщал, что от тяжёлых последствий коронавируса умер народный артист России Валерий Гаркалин. В ковидную больницу он попал 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра, а спустя почти месяц, 20 ноября, он скончался.
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