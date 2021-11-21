Суд отменил домашний арест друга Усмана Нурмагомедова и перевёл его в СИЗО

Суд Махачкалы перевёл в СИЗО Камала Идрисова, которого обвиняют в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба инстанции.

Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Полицейские узнали в водителе Усмана Нурмагомедова, но друзья настаивают, что за рулём в момент наезда был Идрисов.