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Талибы запретили показ телесериалов с участием женщин

Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.

21 ноября, 17:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/QasimiMalika" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@QasimiMalika</a></p>

Фото © Twitter / @QasimiMalika

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запретило трансляцию ряда телепередач, в том числе с участием женщин. Об этом сообщили в Министерстве исламской ориентации.

"Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнажённом виде, также запрещено показывать", говорится в сообщении ведомства.

Согласно новым правилам, афганские телевизионные СМИ не должны нарушать нормы шариата и морали, развлекательным программам запрещено оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты обязаны покрывать голову платком. Министерство также запретило показ фильмов, пропагандирующих иностранную культуру, а также любых сериалов, где есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

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Ранее талибы пригрозили наказывать жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране. Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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