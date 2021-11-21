Талибы запретили показ телесериалов с участием женщин

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запретило трансляцию ряда телепередач, в том числе с участием женщин. Об этом сообщили в Министерстве исламской ориентации.

"Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнажённом виде, также запрещено показывать", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно новым правилам, афганские телевизионные СМИ не должны нарушать нормы шариата и морали, развлекательным программам запрещено оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты обязаны покрывать голову платком. Министерство также запретило показ фильмов, пропагандирующих иностранную культуру, а также любых сериалов, где есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Ранее талибы пригрозили наказывать жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране. Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.