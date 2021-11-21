Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!"
Волку пришлось бросить пить и курить, поскольку сейчас на экране этого делать уже нельзя, но теперь он заядлый геймер, а ещё добавились новые персонажи.
Кадр из трейлера мультсериала "Ну, погоди!" YouTube / "Союзмультфильм"
В рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & Игромир — 2021 зрителей удивили первым трейлером предстоящего перезапуска культового советского мультсериала "Ну, погоди!" Ролик также опубликовали на YouTube-канале студии "Союзмультфильм".
Создатели проекта "Ну, погоди! Каникулы" заявили, что из вредных привычек у Волка теперь будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых персонажей — Барсук, хакер Ёжик и "фитоняшка" Косуля. По словам представителей "Союзмультфильма", герои, как и прежде, не будут много разговаривать, но фразы типа "Ну, погоди!" обязательно проскользнут.
Выпуск новых эпизодов культового советского мультфильма "Ну, погоди!" планируется представить в первой половине декабря этого года. Точной даты релиза пока нет.
"Союзмультфильм" приступил к работе над перезапуском "Ну, погоди!" в 2020 году. Предположительно, новый мультсериал не будет являться прямым продолжением классической версии. Ранее стало известно, кто будет говорить за Зайца в новых выпусках "Ну, погоди!".
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