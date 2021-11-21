Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!"

Создатели проекта "Ну, погоди! Каникулы" заявили, что из вредных привычек у Волка теперь будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых персонажей — Барсук, хакер Ёжик и "фитоняшка" Косуля. По словам представителей "Союзмультфильма", герои, как и прежде, не будут много разговаривать, но фразы типа "Ну, погоди!" обязательно проскользнут.