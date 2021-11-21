Захарова заявила, что НАТО продолжает накалять обстановку у российских границ

НАТО не реагирует на предупреждения Москвы и продолжает создавать напряжённость у российских границ, написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, проведение совместных учений США и Эстонии является ещё одним примером подобных действий.

"Россия предостерегает НАТО от создания напряжённости вблизи российских границ. НАТО молчит и продолжает", — отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на заявление американского посольства в Эстонии о проведении совместных военных учений на территории прибалтийской республики. Дипмиссия сообщила о том, что в ходе манёвров отрабатываются "нетрадиционные методы доставок". Захарова отметила, что не хочет даже представлять себе, что под ними подразумевается.

По словам Захаровой, "в военных играх Пентагона" Эстония играет роль плацдарма у российских границ. Она заметила, что сам факт проведения учений спустя несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом "только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряжённость вблизи России".

"И всё это они умудряются говорить о манёврах российских вооружённых сил на нашей же собственной территории. А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским манёврам, которые постоянно вызывают у него тревогу?" — заявила дипломат, напомнив про обвинения Запада в "непрозрачности действий" и "агрессивном поведении" России.