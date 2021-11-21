В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на митинге против ковид-ограничений

Кадры с акции протеста против ковид-ограничений в Брюсселе. Видео © Twitter / OldPrague / Based_FIN / BananaMediaQ / SCheunk

Около 35 тысяч человек приняли участие в акции протеста против ужесточения антикоронавирусных мер в Брюсселе — столице Бельгии. Об этом сообщила представитель полиции города Ильзе Ван де Кере.

В частности, недовольство митингующих вызвали планы власти расширить применение "ковид-паспортов". Акция протеста началась в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Демонстранты двинулись от Северного вокзала к Южному. В какой-то момент они начали бросаться камнями и палками в полицейских. Те в ответ применили слезоточивый газ и водомёт. Стоит отметить, что власти Брюсселя согласовали проведение акции.

С 1 ноября в Бельгии были введены QR-коды для посещения ресторанов, баров, развлекательных и спортивных заведений. 17 ноября правительство страны обязало детей старше 10 лет носить маски в закрытых помещениях. Также привитым гражданам рекомендовали ревакцинироваться до апреля, а предприятиям было дано указание перевести сотрудников на удалёнку как минимум на четыре дня в неделю в период с 20 ноября по 13 декабря. Несмотря на предпринятые меры, число выявляемых случаев коронавируса продолжило расти и власти стали задумываться о введении обязательной вакцинации и ужесточении ковидных мер.