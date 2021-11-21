В аэропорту афганского Джелалабада впервые за 20 лет приземлился гражданский самолёт

Первый за 20 лет гражданский рейс совершил посадку в аэропорту города Джелалабад афганской провинции Нангархар. Об этом проинформировал телеканал Afghanistan International со ссылкой на представителей местной власти.

"Первый гражданский рейс в аэропорт Нангархара был совершён после 20-летнего перерыва. Прибыл самолёт с гуманитарной помощью из Ирана", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, воздушное судно доставило шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов. За последние три месяца это девятый иранский самолёт с гуманитарным грузом, прибывший в Афганистан.

Уточняется, что в скором времени аэропорт Джелалабада начнёт полноценно функционировать для внутренних и международных пассажирских рейсов.