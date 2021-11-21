НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В аэропорту афганского Джелалабада впервые за 20 лет приземлился гражданский самолёт

Воздушное судно доставило шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов гуманитарной помощи из Ирана.

21 ноября, 19:32

Фото © ТАСС / Pacific Press via ZUMA Press

Первый за 20 лет гражданский рейс совершил посадку в аэропорту города Джелалабад афганской провинции Нангархар. Об этом проинформировал телеканал Afghanistan International со ссылкой на представителей местной власти.

"Первый гражданский рейс в аэропорт Нангархара был совершён после 20-летнего перерыва. Прибыл самолёт с гуманитарной помощью из Ирана", говорится в сообщении.

В Афганистане поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

В Афганистане поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

По данным телеканала, воздушное судно доставило шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов. За последние три месяца это девятый иранский самолёт с гуманитарным грузом, прибывший в Афганистан.

Уточняется, что в скором времени аэропорт Джелалабада начнёт полноценно функционировать для внутренних и международных пассажирских рейсов.

Самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Подмосковье

Самолёты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Подмосковье

Ранее по поручению президента России Владимира Путина Минобороны РФ доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек — не только россиян, но и граждан других стран.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1