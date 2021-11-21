В аэропорту афганского Джелалабада впервые за 20 лет приземлился гражданский самолёт
Воздушное судно доставило шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов гуманитарной помощи из Ирана.
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Первый за 20 лет гражданский рейс совершил посадку в аэропорту города Джелалабад афганской провинции Нангархар. Об этом проинформировал телеканал Afghanistan International со ссылкой на представителей местной власти.
"Первый гражданский рейс в аэропорт Нангархара был совершён после 20-летнего перерыва. Прибыл самолёт с гуманитарной помощью из Ирана", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, воздушное судно доставило шесть тонн риса и четыре тонны медикаментов. За последние три месяца это девятый иранский самолёт с гуманитарным грузом, прибывший в Афганистан.
Уточняется, что в скором времени аэропорт Джелалабада начнёт полноценно функционировать для внутренних и международных пассажирских рейсов.
Ранее по поручению президента России Владимира Путина Минобороны РФ доставило в Афганистан гуманитарную помощь, а затем эвакуировало оттуда более 200 человек — не только россиян, но и граждан других стран.
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