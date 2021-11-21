СМИ назвали причину смерти актрисы Нины Руслановой
По данным журналистов, народная артистка России попала в больницу 11 ноября.
Нина Русланова. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies
У актрисы Нины Руслановой была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает Пятый канал.
Также утверждается, что народной артистке России диагностировали дыхательную недостаточность I–II степени. 11 ноября Русланову госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.
Напомним, ранее в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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