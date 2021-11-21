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Президент Болгарии Румен Радев лидирует во втором туре выборов

Вместе с тем наблюдается рекордно низкая явка, во втором туре голосования приняли участие лишь 33,7% избирателей, что меньше показателей первого тура.

21 ноября, 19:40
<p>Румен Радев. Фото © TACC / EPA / VASSIL DONEV</p>

Румен Радев. Фото © TACC / EPA / VASSIL DONEV

Действующий президент Болгарии Румен Радев уверенно побеждает на выборах главы государства. Во втором туре голосования, по данным экзитполов, он набирает 64% голосов избирателей. Его оппонент Анастас Герджиков получает почти вдвое меньше — 34%. Лишь малый процент избирателей (2%) голосовал против всех.

По данным социологического агентства Gallup International, за Радева отдали свои голоса 65,7% избирателей. Согласно информации Alpha Research, его кандидатуру поддержало 63,7%. Экзитпол агентства "Тренд" показывает, что действующий глава государства получил 64,5%. Вместе с тем наблюдается рекордно низкая активность граждан на выборах, во втором туре голосования приняли участие лишь 33,7% избирателей, что меньше показателей первого тура.

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"Граждане устали от выборов, от пандемии, манипуляций и срежиссированных скандалов. А наша сокрушительная победа в первом туре успокоила множество людей, которые решили, что смысла голосовать нет, так как победитель ясен", — сказал Радев, комментируя низкую активность избирателей.

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Напомним, в президентских выборах во время первого тура приняли участие 38,4% от общего количества зарегистрированных избирателей, что заметно меньше явки на выборы главы государства в 2016 году, когда проголосовало 54,6%. По итогам первого тура Радев набрал 49,45% голосов, Герджиков — 22,85%.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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