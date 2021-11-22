Оксимирон назвал дату выхода нового альбома

Рэпер Oxxxymiron опубликовал сообщение, в котором раскрыл дату выхода нового альбома.

"Oxxxymiron. Альбом. 01.12.2021", — указано на странице Оксимирона в "Инстаграме". В этом же посте исполнитель дал ссылку на сайт "Когда-альбом.рф".

До этого 12 ноября Оксимирон выпустил "miXXXtape III. Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014–2021 годах. На что фанаты исполнителя среагировали однозначно: "Мирон, страна заждалась!!! Давай уже альбом!!!" — пишут поклонники в комментариях на его странице в соцсети.