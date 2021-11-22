Оксимирон назвал дату выхода нового альбома
Недавно рэпер выпустил микстейп, в котором собрал треки, созданные в 2014–2021 годах.
Кадр из видео © Instagram / Oxxxymiron
Рэпер Oxxxymiron опубликовал сообщение, в котором раскрыл дату выхода нового альбома.
"Oxxxymiron. Альбом. 01.12.2021", — указано на странице Оксимирона в "Инстаграме". В этом же посте исполнитель дал ссылку на сайт "Когда-альбом.рф".
До этого 12 ноября Оксимирон выпустил "miXXXtape III. Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014–2021 годах. На что фанаты исполнителя среагировали однозначно: "Мирон, страна заждалась!!! Давай уже альбом!!!" — пишут поклонники в комментариях на его странице в соцсети.
Ранее Лайф писал, что Пермская епархия призвала запретить клип на песню Оксимирона. В 2018-м Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к ролику на "Ютубе" и других ресурсах.
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