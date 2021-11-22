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Оксимирон назвал дату выхода нового альбома

Недавно рэпер выпустил микстейп, в котором собрал треки, созданные в 2014–2021 годах.

22 ноября, 18:41
<p>Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWdBIwWjL8d/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oxxxymiron </a></p>

Кадр из видео © Instagram / Oxxxymiron

Рэпер Oxxxymiron опубликовал сообщение, в котором раскрыл дату выхода нового альбома.

"Oxxxymiron. Альбом. 01.12.2021", — указано на странице Оксимирона в "Инстаграме". В этом же посте исполнитель дал ссылку на сайт "Когда-альбом.рф".

До этого 12 ноября Оксимирон выпустил "miXXXtape III. Смутное время", в котором были собраны треки, созданные в 2014–2021 годах. На что фанаты исполнителя среагировали однозначно: "Мирон, страна заждалась!!! Давай уже альбом!!!" — пишут поклонники в комментариях на его странице в соцсети.

Рэпер Oxxxymiron заявил об уходе из Booking Machine — видео

Рэпер Oxxxymiron заявил об уходе из Booking Machine — видео

Ранее Лайф писал, что Пермская епархия призвала запретить клип на песню Оксимирона. В 2018-м Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к ролику на "Ютубе" и других ресурсах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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