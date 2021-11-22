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Гинцбург сравнил иммунный ответ у подростков и взрослых после вакцинации от ковида

У несовершеннолетних от прививки также иногда наблюдаются побочные эффекты, однако среди них лишь небольшое повышение температуры, заметил специалист.

22 ноября, 18:24
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Подростковый организм лучше вырабатывает антитела к коронавирусу после вакцинации, чем взрослый. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это обнаружилось в ходе клинических исследований.

"Подростки в возрасте 12–17 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", — сказал специалист в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург уточнил, что для вакцинации подростков также используется "Спутник V", но разбавленный пять раз. У этой категории наблюдаются побочные эффекты после прививки, однако среди них было только небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.

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"Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было", — добавил Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида. Для вакцинации будет использоваться разбавленный определённое количество раз препарат "Спутник V", уточнил специалист.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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