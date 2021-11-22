Гинцбург сравнил иммунный ответ у подростков и взрослых после вакцинации от ковида

Подростковый организм лучше вырабатывает антитела к коронавирусу после вакцинации, чем взрослый. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это обнаружилось в ходе клинических исследований.

"Подростки в возрасте 12–17 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V", — сказал специалист в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург уточнил, что для вакцинации подростков также используется "Спутник V", но разбавленный пять раз. У этой категории наблюдаются побочные эффекты после прививки, однако среди них было только небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.

"Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было", — добавил Гинцбург.