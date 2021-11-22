Глава "Молдовагаза" отреагировал на предупреждение о возможном прекращении поставок газа

"Молдовагаз" получила предупреждение от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты за голубое топливо. Как сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан, ведутся работы над решением сложившейся проблемы. По его словам, сегодня на заседании наблюдательного совета уже обсуждался этот вопрос.

"У нас возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки газа была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов", — приводит Newsmaker.md слова Чебана.

При этом в кабмине республики ещё не ознакомились с предупреждением "Газпрома". По словам молдавского вице-премьера Андрея Спыну, меры для погашения неуплаты будут приниматься только завтра, 23 ноября.