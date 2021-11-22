Глава "Молдовагаза" отреагировал на предупреждение о возможном прекращении поставок газа
При этом в кабмине республики ещё не ознакомились с уведомлением. По словам молдавского вице-премьера Андрея Спыну, меры для погашения неуплаты будут приниматься только завтра.
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"Молдовагаз" получила предупреждение от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты за голубое топливо. Как сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан, ведутся работы над решением сложившейся проблемы. По его словам, сегодня на заседании наблюдательного совета уже обсуждался этот вопрос.
"У нас возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки газа была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов", — приводит Newsmaker.md слова Чебана.
При этом в кабмине республики ещё не ознакомились с предупреждением "Газпрома". По словам молдавского вице-премьера Андрея Спыну, меры для погашения неуплаты будут приниматься только завтра, 23 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Как указали в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но до сих пор так и не сделала этого.
Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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