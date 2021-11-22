"Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов

"Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, подача голубого топлива может быть остановлена уже в ближайшие 48 часов.

Уточняется, что причина такого шага — отсутствие оплаты за газ. Как указал Куприянов, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но до сих пор так и не сделала этого. Он отметил, что "Газпром" разочарован поведением республики.