"Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов
Причина такого шага — отсутствие оплаты за топливо. Как указали в компании, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но до сих пор так и не сделала этого.
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"Газпром" предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, подача голубого топлива может быть остановлена уже в ближайшие 48 часов.
Уточняется, что причина такого шага — отсутствие оплаты за газ. Как указал Куприянов, молдавская сторона должна была перечислить деньги до 22 ноября 2021 года, но до сих пор так и не сделала этого. Он отметил, что "Газпром" разочарован поведением республики.
"В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — сказал представитель "Газпрома" в эфире телеканала НТВ.
Напомним, что в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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