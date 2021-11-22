"Я не ел, один укусик": Каннибал из Ленобласти заявил, что не раскаивается в убийствах
По словам Егора, он никогда не наблюдался у психиатров, а желание попробовать человеческое мясо у него возникло совершенно спонтанно. Он признался, что раньше никого не убивал, да и сейчас не готов.
Скриншот © Telegram / Mash на Мойке
Каннибал из Ленобласти заявил, что не раскаивается в убийствах. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Признавшийся в каннибализме 23-летний Егор К., который в сентябре прошлого года убил 38-летнего петербуржца из-за желания попробовать человеческую плоть на вкус, не раскаивается в содеянном. Как сообщает телеграм-канал "Мash на Мойке", сейчас молодого человека доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения.
"Целого человека тяжело съесть, там кости. <...> Я вон какой худенький, как я мог человека съесть? Я не ел, один укусик. <...> Ну жалею [о поступке], но не раскаиваюсь", — сказал молодой человек.
По словам Егора, он никогда не наблюдался у психиатров, а желание попробовать человеческое мясо у него возникло совершенно спонтанно. Он также указал, что раньше никого не убивал и сейчас не готов. Злоумышленник добавил, что пока не намерен просить прощения у родственников убитых.
Напомним, что Егора и двух его подельников задержали на трассе А121 "Сортавала" в Ленинградской области после того, как они попали в ДТП, а из багажника вывалилось изуродованное тело мужчины с перерезанным горлом. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. Труп злоумышленники хотели закопать в лесу, но довезти его туда не смогли. Также выяснилось, что они устроили пожар на месте расправы.
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