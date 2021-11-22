Каннибал из Ленобласти заявил, что не раскаивается в убийствах. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Признавшийся в каннибализме 23-летний Егор К., который в сентябре прошлого года убил 38-летнего петербуржца из-за желания попробовать человеческую плоть на вкус, не раскаивается в содеянном. Как сообщает телеграм-канал "Мash на Мойке", сейчас молодого человека доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения.

"Целого человека тяжело съесть, там кости. <...> Я вон какой худенький, как я мог человека съесть? Я не ел, один укусик. <...> Ну жалею [о поступке], но не раскаиваюсь", — сказал молодой человек.