23-летний Егор К., задержанный после ДТП с выпавшим телом в Ленинградской области, раскрыл правоохранителям подробности убийства 38-летнего мужчины, которое он, как утверждает, совершил в сентябре прошлого года из-за желания попробовать человеческую плоть на вкус. Об этом сообщает издание 47 News.

По словам Егора, он давно хотел узнать, какая на вкус человечина, однако долгое время не решался этого сделать, поскольку боялся. Но в конце сентября 2020 года молодой человек всё же пошёл на преступление.

"Я взял нож, рюкзак и пошёл на охоту в парк "Сосновка", так как там нет видеокамер и мало ходит людей. Когда я увидел какого-то человека, то выбрал его и пошёл за ним. Я подошёл сзади и ударил его ножом в шею. Он стал сопротивляться, и я ударил его в область шеи ещё примерно десять раз", — приводит издание слова Егора.

Как сообщил задержанный, после того, как мужчина умер, он распотрошил шею и попробовал мясо на вкус, однако его было трудно отрезать из-за тупого ножа, а жилы молодому человеку не понравились. После этого злоумышленник отрезал язык своей жертвы и спрятал труп. Дома он приготовил часть тела, но остался неудовлетворён вкусом. Егор считает, что ему могла бы понравиться другая часть тела.