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Леброн Джеймс разбил лицо сопернику и устроил массовую потасовку прямо на площадке

В итоге трёхкратный чемпион лиги был удалён до конца матча, однако это не помешало его команде победить.

22 ноября, 08:08

Форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата против "Детройта" разбил лицо своему сопернику Айзее Стюарту, что привело к массовой потасовке прямо на площадке.

Инцидент произошёл после розыгрыша штрафного в третьей четверти матча. Джеймс в борьбе за позицию не специально попал Стюарту по лицу и попытался извиниться перед ним. Однако 20-летний центровой повёл себя абсолютно по-иному. Сначала он на повышенных тонах поговорил с Джеймсом, а после попытался начать с ним драку. К счастью, вовремя подоспели другие участники матча, которые растащили соперников.

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В итоге Джеймс во второй раз в карьере был удалён до конца матча. Сам он позже признался, что поговорил со Стюартом, однако детали разговора не собирается выносить на публику, так как они "должны остаться в раздевалке".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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