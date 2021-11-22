Леброн Джеймс разбил лицо сопернику и устроил массовую потасовку прямо на площадке
В итоге трёхкратный чемпион лиги был удалён до конца матча, однако это не помешало его команде победить.
The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021
Форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата против "Детройта" разбил лицо своему сопернику Айзее Стюарту, что привело к массовой потасовке прямо на площадке.
Инцидент произошёл после розыгрыша штрафного в третьей четверти матча. Джеймс в борьбе за позицию не специально попал Стюарту по лицу и попытался извиниться перед ним. Однако 20-летний центровой повёл себя абсолютно по-иному. Сначала он на повышенных тонах поговорил с Джеймсом, а после попытался начать с ним драку. К счастью, вовремя подоспели другие участники матча, которые растащили соперников.
В итоге Джеймс во второй раз в карьере был удалён до конца матча. Сам он позже признался, что поговорил со Стюартом, однако детали разговора не собирается выносить на публику, так как они "должны остаться в раздевалке".
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