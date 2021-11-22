Леброн Джеймс разбил лицо сопернику и устроил массовую потасовку прямо на площадке

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI — SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021

Форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча регулярного чемпионата против "Детройта" разбил лицо своему сопернику Айзее Стюарту, что привело к массовой потасовке прямо на площадке.

Инцидент произошёл после розыгрыша штрафного в третьей четверти матча. Джеймс в борьбе за позицию не специально попал Стюарту по лицу и попытался извиниться перед ним. Однако 20-летний центровой повёл себя абсолютно по-иному. Сначала он на повышенных тонах поговорил с Джеймсом, а после попытался начать с ним драку. К счастью, вовремя подоспели другие участники матча, которые растащили соперников.