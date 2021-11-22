Сбившему насмерть младенца в Новой Москве водителю "газели" предъявили обвинение

Обвинение предъявили водителю "газели", который, будучи пьяным, совершил наезд на семью в Новой Москве, в результате чего скончалась девятимесячная малышка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы в своём телеграм-канале.

"Фигуранту уголовного дела о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения")", — говорится в релизе.

Отмечается, что соответствующее постановление поступило в прокуратуру и признано обоснованным, 34-летний мужчина задержан.