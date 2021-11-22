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Сбившему насмерть младенца в Новой Москве водителю "газели" предъявили обвинение

Постановление поступило в прокуратуру и признано обоснованным. 34-летний мужчина, на момент ДТП находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан.

22 ноября, 07:47
<p>Фото © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1630946/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Москве</a></p>

Фото © ГСУ СК России по Москве

Обвинение предъявили водителю "газели", который, будучи пьяным, совершил наезд на семью в Новой Москве, в результате чего скончалась девятимесячная малышка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы в своём телеграм-канале.

"Фигуранту уголовного дела о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения")", — говорится в релизе.

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Отмечается, что соответствующее постановление поступило в прокуратуру и признано обоснованным, 34-летний мужчина задержан.

Напомним, смертельное ДТП на территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенское в Новой Москве произошло 20 ноября. Двухлетний брат малышки и её мама получили незначительные травмы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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